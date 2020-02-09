مصر تتوج ببرونزيتين في بطولة إفريقيا للكاراتيه

توج مالك سلامة، لاعب منتخب الكاراتيه بالمركز الثالث وبرونزية وزن 60 كجم بمنافسات البطولة الأفريقية المُقامة في المغرب، وذلك بعد فوزه على بطل الكونغو بنتيجة 3/1 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وفي نفس السياق، توجت ياسمين حمدي بالمركز الثالث وبرونزية في وزن 55 كجم بالبطولة الأفريقية إثر تمكنها من الفوز على لاعبة الكاميرون بنتيجة 8/0 فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وكانت منافسات اليوم الأول من البطولة الإفريقية قد أسفرت عن تتويج لاعبى المنتخب الوطني بست ميداليات متنوعة، منهم 4 ذهبيات وفضيتين، بالإضافة لتأهل 10 لاعبين إلى الدور النهائى .