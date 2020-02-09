 مصر تتوج ببرونزيتين في بطولة إفريقيا للكاراتيه - بوابة الشروق
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مصر تتوج ببرونزيتين في بطولة إفريقيا للكاراتيه

الشروق
نشر فى : الأحد 9 فبراير 2020 - 2:37 م | آخر تحديث : الأحد 9 فبراير 2020 - 2:37 م

توج مالك سلامة، لاعب منتخب الكاراتيه بالمركز الثالث وبرونزية وزن 60 كجم بمنافسات البطولة الأفريقية المُقامة في المغرب، وذلك بعد فوزه على بطل الكونغو بنتيجة 3/1 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وفي نفس السياق، توجت ياسمين حمدي بالمركز الثالث وبرونزية في وزن 55 كجم بالبطولة الأفريقية إثر تمكنها من الفوز على لاعبة الكاميرون بنتيجة 8/0 فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وكانت منافسات اليوم الأول من البطولة الإفريقية قد أسفرت عن تتويج لاعبى المنتخب الوطني بست ميداليات متنوعة، منهم 4 ذهبيات وفضيتين، بالإضافة لتأهل 10 لاعبين إلى الدور النهائى .


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