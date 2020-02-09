محمد حاتم ينتهي من تصوير «في كل أسبوع يوم جمعة»

انتهى الفنان محمد حاتم من تصوير حلقاته في مسلسل «كل أسبوع يوم جمعة»، والذي يعرض كل يوم جمعة على منصة "شاهد".

ويظهر محمد حاتم كضيف شرف في المسلسل بدور وكيل النيابة «علاء»، الذي سيشارك في محاولة اكتشاف الغاز جرائم القتل مع رئيس النيابة «كريم» الذي يقوم بدوره أحمد خالد صالح، ويوجد بينهم نوع من العداوه.

مسلسل «في كل أسبوع يوم جمعة» من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف إبراهيم عبد المجيد، وسيناريو وحوار أياد إبراهيم، وبطولة منه شلبي، وآسر ياسين، وسوسن بدر، وعبد العزيز مخيون.

يشار إلى أن محمد حاتم يعرض له الآن مسلسل «بخط الأيد»، من بطولة أحمد رزق، كما قدم مؤخرا مسلسل «ممالك النار» والذي قدم فيه دور جمال الكاتب، وفيلم «لما بنتولد» الذي شارك في مهرجان الجونة السينمائي ومهرجان أيام قرطاج السينمائية ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما ينتظر عرض مسرحية «ماما» على مسرح الجامعة الأمريكية.