بدء فرز الأصوات في الانتخابات العامة الأيرلندية

بدأت عملية فرز الأصوات اليوم الأحد في الانتخابات العامة في أيرلندا، حيث أشار استطلاع للرأي بعد خروج الناخبين من مراكز الاقتراع إلى تقارب أكبر ثلاثة أحزاب.

وكشف الاستطلاع أن حزب فاين جايل الحاكم من تيار يمين الوسط، حصل على 4ر22 بالمئة من الأصوات متقاربا مع حزب المعارضة فينا فايل الذي حصل على 2ر22 بالمئة وحزب شين فين اليساري الذي حصل على 3ر22 بالمئة ، وفقا لإذاعة "أر تي إي" الوطنية.

وأجري الاستطلاع لصالح صحيفة "ذا إيرش تايمز" اليومية والإذاعة الوطنية أر تي إي، واستطلع آراء 5 آلاف ناخب بهامش خطأ أقل من 2 بالمئة.

وأظهر الاستطلاع أن حزب الخضر سيحصل على 9ر7 بالمئة من الأصوات.

يشار إلى أن النتائج الرسمية النهائية قد لا تكون متاحة حتى وقت متأخر من يوم الأحد أو صباح الاثنين.