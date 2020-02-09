عاصفة شتوية تجتاح الجزر البريطانية فيما تتجه نحو ألمانيا

تسببت عاصفة شتوية قوية في سقوط أمطار غزيرة في الجزر البريطانية، فيما تشق طريقها عبر شمال أوروبا اليوم الأحد.

وفي اسكتلندا، أصيب ثلاثة أشخاص، إثر انهيار سقف حانة بسبب العاصفة، طبقا لما ذكرته وكالة "برس اسوسييشن". ومن المتوقع أن تكون العاصفة "سيارا" أقوى عاصفة تضرب البلاد منذ عام 2013 ، مع زوابع تصل قوتها إلى 130 كيلومترا في الساعة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من غرق المباني والطرق، بالإضافة إلى مخاطر من الأنقاض المتطايرة، والأمواج القوية في المناطق الساحلية.

وتم إلغاء العديد من خدمات العبارات.

وذكرت خدمة الأرصاد الجوية الألمانية أن العاصفة، التي يُطلق عليها اسم (سابين) هناك- ستصل إلى الأجزاء الشمالية والوسطى من البلاد خلال اليوم الأحد وجنوب ألمانيا صباح غد الاثنين.

وكانت هيئة الأرصاد الإيرلندية قد حذرت من رياح عاتية وفيضانات بالقرب من المناطق الساحلية.

من جانبها قالت هيئة الأرصاد البريطانية إن اليوم يمكن أن يشهد أعطالا في الطرق البرية والسكك الحديدية، وكذلك في خدمات النقل البحري والجوي.

وأعلنت العديد من شركات السكك الحديدية عن تقليص جداول حركة الانتقالات فيها.