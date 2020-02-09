إعلان 47 نتيجة لامتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة قناة السويس

أعلنت جامعة قناة السويس، اليوم الأحد، 47 نتيجة لامتحانات الفصل الدراسي الأول، من خلال الخدمة الصوتية.

وأكد الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إعلان نتيجة الفرقة الثالثة بكلية الآداب لأقسام المكتبات والمعلومات، التاريخ والحضارة، اللغة الإنجليزية وآدابها، اللغه الصينية، اللغات الشرقية، لغات الأمم الإسلامية وآدابها، الخرائط، الجغرافيا "انتظام" الاجتماع، الفلسفة، التاريخ والحضارة، اللغة العربية وآدابها، اللغة السامية وآدابها، علم الخرائط والجغرافيا "انتساب موجه".

وأضاف نائب رئيس الجامعة بإعلان نتيجة الفرقة الثانية بالكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بأقسامها" تكنولوجيا الاتصالات، الالكترونيات، الميكاترونيك" ونتائج الفرقة الأولى والثانية بكلية الزراعة، الاقتصاد المنزلي، الأراضي والمياه، الإنتاج الحيواني والدواجن، الثروة السمكية، علوم وتكنولوجيا الأغذية، البساتين، المحاصيل، وقاية النبات.

وأوضح بإعلان نتيجة أولى دراسات فندقية بكلية السياحة والفنادق وإرشاد سياحي ودراسات سياحية للفرقة الثانية، وإعلان نتيجة الفرقة الثالثة بكلية التجارة شعبة اللغة الانجليزية والفرقة الثالثة والرابعة والخامسة بكلية الطب البيطري.