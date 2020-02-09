«طب بني سويف» يعقد ندوة للتوعية بفيروس كورونا بالمستشفى الجامعي

نظمت كلية طب جامعة بني سويف برئاسة الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب، ندوة للتوعية بفيروس كورونا بمستشفى بني سويف الجامعي وذلك تحت إشراف الدكتورة منال أنور رئيس قسم الصحة العامة ومدير وحدة مكافحة العدوى، والدكتورة نيرمين حسن رئيس قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة، ولاقت الندوة حضورًا مكثفغا وكبيرا من الأطباء وهيئة التمريض والعاملين بالمستشفى.

وطالب الدكتور عاطف مرسي، العاملين بالمستشفى ليكونوا على قمة الاستعداد في حالة الاشتباه بالإصابة بالمرض وشرح كيفية اخذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع المرضى، موضحًا ان الكلية ستقوم بعقد سلسلة من الندوات والمؤتمرات لرفع الوعي لدى طلاب كلية الطب والعاملين بالمجال الصحي من أطباء وموظفين داخل الكلية والمستشفي وداخل الحرم الجامعي.

وأكد الدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفى، بأن المستشفى الجامعي على أعلى مستوى من الاستعداد من توفير فريق عمل من أطباء الأمراض الصدرية والطوارئ على مدار 24 ساعة في حالة وجود مريض يشتبه في إصابته بمرض الكورونا، مشيرًا إلى أنه سيتم توفير غرفة عزل بقسم الطوارئ لعزل الحالات المشتبه بها بعيدا عن باقي المرضى المترددين على قسم الطوارئ.