إطلاق المارثون الزراعى البيئى الأول في 2020 تحت شعار«اتحضر للأخضر»

ينطلق المارثون الزراعى البيئى الأول 2020، يوم الاثنين 18 فبراير المقبل، فى إطار التوجة نحو نشر الوعى البيئي، والاستدامة بمجال الزراعة، تحت شعار "اتحضر للأخضر"، وهو شعار المبادرة الرئاسية الخاصة بنشر الوعى البيئى.

وينطلق المارثون برعاية وزارة البيئة، ووزارة الزراعة، للمساهمة فى نشر الفكر الخاص بالوعى البيئى والاستدامة بمجال الزراعة.

ويتضمن تنظيم مارثون للجرى وركوب الدرجات بمنطقة مدينة السادات بالكيلو 90 طريق مصر إسكندرية الصحراوى، لتكون مسيرة من المهتمين والمستثمرين بالقطاع الزراعى، وكبرى المزارع التصديرية بالطريق الصحراوى مصر إسكندرية الصحراوى والذى يعد بوابة التصدير للحاصلات الزراعية فى مصر.

وتتضمن المسيرة عدد 500 فرد من المستثمرين وأصحاب القطاع الخاص بالقطاع الزراعى، وممثلى المزارع التصديرية الكبرى، وتتضمن فاعليات المارثون ركوب الدرجات الهوائية، والمترجلين فى إطار منطقة مزارع "دينا" وعلى الطريق الصحراوى.

ويهدف المارثون إلى دعم فكرة التنمية المستدامة بمجال الزراعة والتأكيد على الاثر البيئى الموازى له، والمشاركة الفعالة بحملة اتخضر للاخضر والتى تطلقها الوزارة بالتضامن مع الشركات المشاركة.

كما يهدف المارثون إلى دعم الزراعات الطبيعية الاورجانك والتى تحقق جانب من الاستدامة بمجال الصحة العامة والبيئة، والتأكيد على اضرار المماراسات الزراعية الخاطئة والملوثة للبيئة من استخدام المبيدات الغير امن بمجال الزراعة.

ويهدف المارثون أيضاً إلى استخدام المستلزمات الزراعية غير الأصلية "المغشوشة" وتوضيح الأثر البيئى والصحى الضار، والتأكيد على الزراعة المستدامة وما تحققه من تفعيل للاستدامة البيئية، ودعم التصدير للحاصلات الزراعية عالية الجودة والمطابقة للمواصفات التصديرية بشهادات الجودة العالمية.

ويشمل أهداف المارثون التأكيد على الأهداف التنموية البيئية للشركات الزراعية العالمية من خلال ما تقدمه من حلول نظيفة آمنه على البيئة، والتعريف الشامل بمعنى الاستدامة البيئة والزراعية والتى اقرتها الدولة فى 2030.

ويتضمن المارثون التوعية على نطاق المزارعين لمعنى الحملة (اتخضر للاخضر ) والتوعية بفكر الاستدامة البيئة والزراعية، ودعم الاستدامة بفكرها الشامل بالقارة الافريقية، ومشاركات الشباب بمجال الاستدامة وافكارهم الابتكارية من خلال عرض حملتين لمجموعة من الشباب بعنوان ( زراعة الاسطح ) ( وبره الكيس ) التى تهدف التعريف والتوعية بأضرار البلاستيك واليات التدوير له .

وقالت نرمين رافع منظمة المارثون، إن فكرة إقامة مارثون زراعى توعوي تعتبر من الأفكار المستحدثة والجديدة على القطاع الزراعى، وذات قالب ابتكارى جديد وجذاب، ويهدف المارثون إلى دعم الفكر الإرشادي والتوعية الخاصة بالسلامة البيئية والصحة العامة بمجال الزراعة , وهو ما نطلق عليه الزراعة المستدامة بمفهومها الواسع.

وأضافت نرمين، في بيان صحفي، أن القطاع الزراعى بجميع مستثمريه والجهات الحكومية لابد أن يحمل فكر الزراعة المستدامة، كما تطلق العديد من الجهات الحكومية والاستثمارية الحملات الخاصة بالتوعية لهذا الفكر.

والجدير بالذكر أن مبادرة الرئاسة الخاصة بنشر الوعى البيئى لها أهداف متصلة وداعمة بقوة لفكر الاستدامة بمجال الزراعة، كما يتضمن الحدث العديد من المبادارات الشبابية الخاصة بالتوعية البيئية والاستدامة.