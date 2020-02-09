هونج كونج تسعى لتخفيف الأعباء المالية على الشركات المتعثرة في ظل تفشي كورونا

تسعى هونج كونج لتخفيف الأعباء المالية على الشركات المتعثرة، لكي تتمكن من العودة لتحقيق نمو بعد أشهر من الاضطرابات وفي ظل تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن وزارة المالية طالبت أصحاب الأراضي تقديم تسهيلات في الإيجارات لمساعدة الشركات المتعثرة.

وكتب وزير المالية، "بول تشان" في مدونته اليوم الأحد، "على أصحاب الأراضي وضع ترتيبات لخفض كبير في الإيجارات" للمستأجرين من الشركات المتعثرة.

وطالب أصحاب الأراضي "بالاضطلاع بمسؤوليتهم الاجتماعية".

وكانت الهيئة النقدية في هونج كونج قد قالت الخميس الماضي إن البنوك في المدينة تدرس تقديم قروض لمساعدة العملاء والشركات الذين يواجهون صعوبات بسبب المظاهرات المستمرة منذ 7 أشهر وتفشي فيروس كورونا الجديد.

ويقول تشان إنه من المرجح أن يكون التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا الجديد على هونج كونج أسوأ من فيروس سارس.

وأوضح أن السائحين الصينين يمثلون 78% من إجمالي عدد السائحين في هونج كونج حاليا، وذلك مقارنة بـ41% عام 2002.

وأضاف أنه من المرجح أن تظهر البيانات التي سوف يتم الاعلان عنها منتصف هذا الشهر ارتفاع معدل البطالة مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي الذي سجل 3.3 %.