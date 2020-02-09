ارتفاع وفيات كورونا في الصين إلى 811 حالة متجاوزة حصيلة ضحايا سارس

ذكرت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الأحد أن عدد وفيات فيروس كورونا المتحور الجديد ارتفع إلى 811 حالة في بر الصين الرئيسي.

وبذلك، تجاوزت حالات الوفيات ضحايا مرض سارس الذي يصيب الجهاز التنفسي وتسبب في حالة هلع على مستوى العالم مطلع الألفية الثالثة، وكانت بداية تفشي سارس في الصين أيضا.

وفي أنحاء الصين، تم تسجيل 89 حالة وفاة جديدة، و2656 حالة إصابة مؤكدة، وكانت الغالبية الكبيرة في إقليم هوبي.

ووفقا لبيانات اللجنة، سجلت سلطات الصحة في المجمل 37 ألفا و 198 حالة مؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا الجديد منذ بداية تفشي المرض في ديسمبر.

وبؤرة التفشي هي مدينة ووهان بإقليم هوبي، وهناك، سجلت لجنة الصحة بالإقليم 2147 حالة إصابة بالفيروس. كما تم تسجيل 81 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضي في هوبي، ما يرفع إجمالي الوفيات هناك إلى 780 حالة.

وتم تأكيد أكثر من 300 حالة إصابة خارج بر الصين الرئيسي.

غير أن الفيروس الذي انتشر إلى حوالي عشرين دولة، لم يحصد أرواح سوى شخصين خارج الصين، وهو مواطن صيني في الفلبين ورجل في هونج كونج. والضحيتان كانتا في هوبي.

وأعلنت سلطات الصحة في هونج كونج أنه تم الإفراج عن كل الركاب الـ 3600 وطاقم السفينة السياحية التي تم احتجازها في ميناء تاك كروز السياحي بالمدينة منذ الأربعاء الماضي.

وتم احتجاز السفينة بعدما أخطر مسؤولون في بر الصين الرئيسي شركة التشغيل السياحية أن ثلاثة ركاب سابقين كانت اختبارات إصابتهم بالفيروس إيجابية.

وقال مدير الصحة بالميناء الطبيب ليونج ييو هونج إن عينات اختبار الجهاز التنفسي من كل الطاقم وعدده 1800 شخص جاءت سلبية.

بينما تم احتجاز سفينة أخرى وهي "ديناموند برينسيس" في الحجر الصحي بميناء يوكوهاما الياباني لعدة أيام.

وفرض مسؤولون طبيون الحجر الصحي على السفينة السياحية التي على متنها حوالي 3700 راكب وأفراد الطاقم من أكثر من 50 دولة، بعدما نزل راكب في هونج كونج وثبتت إصابته بالفيروس قبل أسبوع.

وتم تأكيد ست حالات إصابة جديدة على السفينة اليوم الأحد، ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 70 شخصا حسبما أعلنت وزارة الصحة اليابانية.

ووفقا لوزارة الصحة والعمال والرعاية، سيتم نقل الحالات الست إلى منشآت طبية.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أمس السبت أن الركاب الباقين وطاقم السفينة قد لا يمكنهم ترك السفينة قبل يوم 19 شباط/ فبراير على أقرب تقدير.

وكانت طائرة بريطانية للطيران العابر تنقل 200 راكب من ووهان قد وصلت إلى أكسفورد صباح اليوم الأحد، حسبما ذكرت وكالة أنباء برس أسوسيشن البريطانية.

ووصل حوالي 20 مواطنا ألمانيا كانوا على متن الطائرة إلى برلين حوالي العصر. وقيل أيضا إن مواطنين من إيطاليا واليونان والدنمارك والسويد كانوا على متن طائرة الإجلاء البريطانية.

وذكرت وكالة أنباء أنسا الإيطالية أن صبيا إيطاليا، 17 عامًا، تم إبقاؤه في ووهان نظرا لارتفاع درجة حرارته على الرغم من أن نتيجة اختباره جاءت سلبية بالمرض.

وقال وزير الخارجية لويجي دي مايو إن إيطاليا سوف ترسل طائرة عسكرية إلى ووهان "في غضون الأربع والعشرين ساعة المقبلة" لإعادة الصبي للبلاد. وقال دي مايو في مؤتمر صحفي إنه "بالنسبة لنا، يجب ألا نترك أحدا".

وكانت طائرة تحمل 266 استراليا من بينهم 77 طفلا، من ووهان، قد هبطت في مطار داروين الدولي صباح اليوم الأحد.