نائب محافظ البحر الأحمر تشهد افتتاح معرض صالون مصر الدولي للفنون

شهدت الدكتورة يسرا عطية، نائب محافظ البحر الأحمر، اليوم، نيابة عن محافظ الإقليم اللواء عمرو حنفي، حفل افتتاح معرض صالون مصر الدولي للفنون، بحضور القيادات السياسية والتنفيذية بالمحافظة، ورجال الأعمال والجاليات الأجنبية بالمدينة، وهو أكبر معرض دولي للفنون البصرية والتشكيلية تشهده مدينة الغردقة ومصر، والذي يستمر حتى يوم 3 فبراير القادم.

وتستضيف مدينة الغردقة، صالون مصر الدولي للفنون، للعام الثالث على التوالي، بمشاركة 120 فنانًا تشكيليًا من 40 دولة حول العالم، بالممشى السياحي بأحد فنادق الغردقة السياحية، تحت رعاية اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وأشارت نائب محافظ البحر الأحمر ، إلى أن صالون مصر الدولي للفنون، يعتبر حدثًا فنيًا عالميًا، بمشاركة أكبر الفنانين التشكيليين العالميين، لإيضاح وجه مصر الحضاري، وأنها داعمة للثقافة والسياحة والفنون.

وأوضحت أن الحفل يقام منذ 3 أعوام بالغردقة وهو جاذب للسياح، لافتة إلى أنه يجري إنشاء متحف جديد بمدينة الغردقة، يضم مختلف آثار الحضارات الإسلامية والقبطية، بحيث يكون هناك تنوع سياحي بالمحافظة.

وكانت نائبة محافظ البحر الأحمر تفقدت أعمال المعرض التي تنوعت ما بين أعمال زيتية ونحت، وتصوير ورسم وخزف، من إنتاج الفنانين المشاركين بفاعليات الصالون.