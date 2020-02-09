قال رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، إنه "بدون صحافة لا يوجد مجتمع حر".

وأضاف، في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، أن المجلس به 104 محررين صحفيين في غاية الدقة والتعاون، مشددا على أن "صحافتنا حرة وتتمتع بمصداقية لأنها أساس أي مجتمع ديمقراطي حر".

تصريح عبدالعال جاء في معرض عتابه عضو المجلس، ورئيس تحرير جريدة النهار، أسامة شرشر، بعد نشر الجريدة تغطية لاستجواب وزيرة الصحة تحت القبة، تضمنت الإشارة إلى أن الاستجواب جاء بسبب خلافات بين رئيس المجلس ورئيس الوزراء.

وسأل عبدالعال، شرشر: "أنت رئيس تحرير جريدة النهار، فلماذا كتب في الجريدة أن الاستجواب لوزيرة الصحة بسبب الخلاف بين رئيس البرلمان ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي؟"، مشيرا إلى أن علاقته برئيس الوزراء قوية، قائلا: "علاقتي به طيبة أكثر مما تتخيل".

ورد شرشر بالقول إنه كان خارج البلاد أثناء طباعة العدد، معلنا الاعتذار للمجلس عن الواقعة، وقال: "ما نشر في هذا الشأن يتنافى مع الأمانة المهنية".

من جانبه، وجه عبدالعال الشكر لشرشر لاعترافه بالخطأ، مؤكدا احترامه للدور التنويري للصحافة.

وانتقد النائب محمد المصري ما نشرته الجريدة، وقال: "أنا لا أقبل هذا الاعتذار"، لكن عاد عبدالعال للحديث، مجددا قبوله اعتذار النائب أسامة شرشر.