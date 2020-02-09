رئيس حي باب الشعرية يكلف الإدارت التنفيذية بالرقابة على طعام الشوارع

• هاشم: إخلاء حي باب الشعرية من وباء مركبات «التوكتوك»

قال رئيس حي باب الشعرية، اللواء ماهر هاشم كامل، إن الأطعمة الموجودة بالشوارع تفتقر إلى النظافة، علاوة على أنها تعتمد على وسائل إعداد بدائية بنسبة كبيرة، متسائلًا: "هل تقوم (الصحة، والطب البيطري، والتموين) بعمل حملات رقابية على عربات الشوارع؟"، بجانب المطابخ المنتشرة بالأزقة والحواري.

وأوضح أنه كلف جميع الإدارات التنفيذية بالرقابة ومنع العشوائية والإشغالات وطعام الشوارع، علاوة على إصداره توجيهات بوضع كل الضوابط، مشددًا على إدارات الصحة والتموين والطب البيطري في كل أنحاء الحي وحتى الطرق الخارجية ونقاط التماس مع الأحياء المجاورة.

وأشار إلى أنه قام بحملات متكاملة تستمر يوميًا مع بدء الدراسة، موجهًا جميع المدارس ليكون بدء طابور الصباح هو تفعيل النظافة والفحص الطبي، ودعم الرقابة المستمرة من النظافة للانضباط.

ولفت إلى أن أجهزة الحي بدأت بحملات إزالة إشغالات الشوارع، بجانب تفتيش متكامل على الأطعمة من مصدرها حتى المواطن، موجهًا كل الإدارات بالتعاون مع شرطة المرافق وأجهزة الحي باستغلال منظومة مراقبة وتأمين الحي بالكاميرات الرقمية، لتشمل منظومة الأمن والتأمين لتشمل الرقابة على السلوك والنظافة والحفاظ على مرافق الدولة ليعيش المواطن حياة آمنة كريمة.

وأكد رئيس حي باب الشعرية، أنه تم إخلاء الحي من وباء مركبات " التوكتوك"، التي كانت تسبب ازدحام المرور وتزيد من احتمالات السرقة والجريمة، فضلًا عن تسرب الطلبة والطالبات من مراحل التعليم المخلتفة.