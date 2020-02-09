الأمم المتحدة تحتفل بالذكرى الأولى لتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية

الممثل السامي لتحالف الحضارات: الوثيقة ترسم طريقا لتعزيز ثقافة السلام والتعددية الدينية واحترام الآخر

أشاد الممثل السامي لتحالف الحضارات ميغيل أنغل موراتينوس، بالخطوات التي اتخذتها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية؛ لتحقيق أهداف وثيقة الأخوة الإنسانية، مضيفا أن الوثيقة تحقق التعايش بين الأديان، وترسم طريقا لتعزيز ثقافة السلام والتعددية الدينية واحترام الآخر، بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية، التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في 4 فبراير 2019 في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وأشار الممثل السامي في بيان صحفي اليوم، إلى أن الإمام الأكبر وقداسة البابا فرانسيس أكدا على ضرورة العمل المشترك مع جميع المؤسسات والمنظمات الدولية؛ بهدف نشر مبادئ وثيقة الإخوة الإنسانية، بما يضمن مستقبلا أفضل لجميع البشر، مؤكدا التزامه بالتعاون مع اللجنة العليا في تنفيذ مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل تحقيق السلام والعيش المشترك.

من جانبه أرسل دا اداما ديانج، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رسالة إلى المستشار محمد عبدالسلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، قال فيها إن "الأمم المتحدة نظمت فعالية بمناسبة أسبوع الوئام بين الأديان، بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لوثيقة الأخوة الإنسانية"، مضيفًا: "انتهزت هذه المناسبة لتذكير الجمهور بأننا نحتفل بالذكرى السنوية الأولى لوثيقة الأخوة الإنسانية في نفس الوقت الذي تحتفلون بها في أبوظبي".