السياحة تبحث تطبيق شراكة مع كيانات متخصصة فى حجوزات الانترنت للمزارات ذات الاقبال الكبير

الاتفاق مع "الطيران المدني" على تشغيل خط مباشر من جنوب انجلترا الى شرم الشيخ بواقع رحلة واحدة اسبوعياً

أعلنت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة أن الوزارة بصدد تطبيق شراكة مع أحد الكيانات المتخصصة لتتولى عملية الحجز عبر الانترنت Online ونظام الدفع الالكتروني، وخاصة للمزارات التى يكون عليها اقبال وحركة بشكل كبير، بالاضافة الى أنه جارى تطوير ورفع كفاءة المناطق الأثرية والسياحية.

جاء ذلك خلال لقائها مساء اليوم مع لجنة السياحة والطيران المدنى بجمعية رجال الاعمال المصريين برئاسة د. فاروق ناصر لتبادل الرؤى نحو تطوير القطاع السياحى والوقوف على التحديات التى تواجه القطاع والمقترحات المعروضة لحلها، وذلك في إطار دور وزارة السياحة والآثار الداعم في هذا الشأن.

وأشارت شلبي الى أن الوزاره تعمل على دراسة كيفية زيادة خطوط الطيران الى مصر ودفع الحركة السياحية اليها، وأنه قد تم الاتفاق مع وزارة الطيران المدني فى إطار قرار الحكومة البريطانية برفع حظر الطيران الى شرم الشيخ على تشغيل خط مباشر من مطار Gatwick الى شرم الشيخ بواقع رحلة واحدة اسبوعياً، وجاء اختيار المطار نتيجة لدراسة السوق وطبيعة السائح المستهدف في هذه المنطقة بجنوب انجلترا وكذا طبيعة المطار وعامل التكلفة، مؤكده علي التنسيق القائم مع وزارة الطيران بشأن ربط منطقة جنوب سيناء والغردقة بجنوب مصر، مثل شرم الشيخ / الاقصر بهدف تنشيط الحركة السياحية الى هذه المقاصد السياحية الهامة.

أوضحت نائبة الوزير أنه جارى مناقشة تفعيل قانون الشباك الموحد، وأن الحكومة تبدى اهتماما بهذا الملف بهدف تذليل كافة العقبات، لافتة إلى أن ملف السياحة والآثار أصبح من أولويات الحكومة المصرية.