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لفترة طويلة، دأب حراس غابات شمال جمهورية الكونغو الممولون من منظمة حماية الحياة البرية العالمية "WWF"، على الاعتداء بالضرب والإهانة المتنوعة على قبائل الباكا.

وبحسب تقرير لبرنامج التطوير للأمم المتحدة اطلعت عليه صحيفة "جارديان" البريطانية فإن انتهاكات الحراس تشمل إجبار نساء قبيلة باكا على خلع جميع ملابسهن على الملأ.

وجاء تحرك المنظمة التابعة للأمم المتحدة، إثر شكوى ضد الحراس تتهمهم بعمليات التعذيب والتهجير القسري وحرق الممتلكات ومصادرة المأكولات من السكان المحليين.

وأضاف التقرير أن الحراس يعتدون على رجال الباكا سواء دخلوا الغابات أو كانوا ي منازلهم خارجها بل يتعرض الأطفال للاعتداء أيضا.

ومن الوقائع التى تم رصدها توجيه الحراس السلاح نحو أحد رجال الباكا لإجباره على ضرب زميله، بينما أخذ الحراس بعض المناجل المستخدمة بالزراعة وجرح الأهالي بها.

وشهدت زوجة أحد المحتجزين لدى الحراس بأن "زوجها نُقل بسيارة تحمل علامة منظمة "WWF" وفي السجن تم انتهاك عرضه بواسطة الحراس وبعد خروجه بأيام توفي متأثرا بما حدث".

وبحسب برنامج التطوير الأممي فإن رسالة موقعة من قبائل الباكا تضمنت قيام الحراس بمنعهم تماما من دخول الغابة وحرق خيامهم التى تنصب هناك مضيفة فى الرسالة إن الباكا يحتاجون جلب بعض الأعشاب الطبية والثمار من الغابة للحفاظ علي صحتهم وعدم مقدرتهم علي جلبها تسبب بموت الكثيرين جوعا وتزايد حالات الهزال بينهم.

ومنذ تأسيس مجموعات الحرس البيئى بالكونغو عام 2017 تم تمويلها ب21 مليون دولار من قبل برنامج التطوير بالأمم المتحدة ولجنة الإتحاد الأوروبى وأمريكا والحكومة الكنغولية.

ويتواجد الحراس لحماية الحيوانات المهددة داخل الغابة من غوريلات وأفيال وشانبانزى التى تتعرض للصيد من قبل العصابات الكاميرونية.

وفى تعليق للمنظمة الأممية، ذكرت أنه ليست ثمة أي مانع قانونى لدخول قبائل الباكا للغابات، مضيفة أن الحراس يجرى تعيينهم من قبل حكومة الكونغو ويقتصر دور المنظمة على الدعم المالى.

وفى شهادات مندوبي المنظمة داخل الكونغو فإن الحوادث فردية نظرا لسوء أخلاق بعض الحراس وغرورهم بالزى الرسمى والسلاح المعطا لهم.

ويضيف التقرير أن برنامج التطوير الأممي فشل بتحرى حقوق الإنسان ورعاية السكان المحليين بجوار مشاريعه البيئية كما إن البرنامج قبل الدعم المالى من شركات زيت النخيل بخصوص المشروع البيئى شمال الكونغو رغم مساهمة تلك الشركات بشكل كبير بتدمير البيئة.

ويقول ستيفن كوري مدير منظمة الدفاع عن القبائل إن التقرير هو إدانة واضحة تتطلب إيقاف النموذج البيئي من مشاريع "WWF" الذي يزيد الوضع البيئي تدهورا ويسبب إذلالا للأهالي.

يتابع كوري: "سواء شركات السياحة وزيت النخيل والأخشاب وكذلك المنظمات البيئية يتكاتفون على نهب أراضي قبائل باكا كما أغفلت الأمم المتحدة ومشاريعها البيئية حقوق الإنسان منذ البداية".

بدوره أعرب متحدث باسم برنامج التطوير الأممي، عن أسفه واستيائه من نتيجة التقرير الذي أثبت وجود خلل بمشاريع المنظمة البيئية مضيفا إنهم سيسعون جاهدين لإشراك قبائل الباكا بالمشاريع البيئية وعدم تهميشهم مجددا لأن هذه هي الطريقة المثلي لحماية البيئة.