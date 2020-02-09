محمود عاشور يطرد الشيشيني في مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي

قام محمود عاشور، حكم مباراة الزمالك والإسماعيلي، بطرد سامي الشيشيني، المدرب العام للفريق الأبيض، وذلك في المباراة التي تجمعهما على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الممتاز.

واعترض الشيشيني على احتساب عاشور ركلة جزاء للدورايش في الدقيقة 31 من الشوط الأول بعد أن قام أحمد عيد مدافع الزمالك في عركلة مصطفى مدبولي والتي على إثرها أحرز باهر المحمدي الهدف الأول للدراويش في الدقيقة 33.

ويسعى الزمالك في تحقيق نتيجة إيجابية قبل السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي الرياضي التونسي والمقرر إقامتها يوم 14 من فبراير الجاري.