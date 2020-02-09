إصابة 5 أشخاص من عائلة واحدة في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

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أصيب 5 أشخاص من عائلة واحدة بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الزراعي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الزراعي أمام قرية صفط الحرية اتجاة القاهرة.

وانتقل ضباط المباحث إلى موقع الحادث وبالفحص تبين إصابة 5 أشخاص وتم نقلهم لمستشفى إيتاى البارود المركزي، وهم كل من:" عدنان المنسوب أبو المجد المنسوب" 4 سنوات، " المنسوب أبو المجد المنسوب" 30 سنة، " يامن المنسوب أبو المجد المنسوب" سنة ونصف،" عبدالقادر المنسوب عبد القادر" 60 سنة، " السيد المنسوب عبد القادر المنسوب" 23 سنة، وجميعهم مقيمين بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، ومصابين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، وجاري عمل الإسعافات الأولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأبلغت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الوقائع.