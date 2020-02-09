رئيس جنوب أفريقيا ينتقد خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط

في الكلمة التى ألقاها رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا اليوم الأحد في أديس أبابا بعد استلامه الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، انتقد بشدة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام بالنسبة لفلسطين ، وقال إنها تُذكر بنظام الفصل العنصري الذي شهدته جنوب أفريقيا.

وقال إن" نظام الفصل العنصري فرض نظام بانتوستانات على شعب جنوب أفريقيا دون التشاور معهم، وبكل العناصر القمعية التي تضمنتها الخطة . ويبدو أن هذه الخطة لم يتم التشاور بشأنها مع كل من يهمهم الأمر خاصة الفلسطينيين وتبدو أنها قائمة على أساس البانتوستانات".

من ناحية أخرى، أضاف رامافوسا أن جنوب أفريقيا سوف تستضيف قمة استثنائية بشأن "إسكات البنادق" في مايو المقبل. كما أكد بشكل صريح تضامن الاتحاد الأفريقي مع الصحراء الغربية وفلسطين .

وتابع رامافوسا" نؤكد اليوم دعمنا الثابت وتضامنا مع الشعب الفلسطينى فى سعيه المشروع للحصول على دولة مستقلة ذات سيادة، وكذلك حق شعب الصحراء الغربية فى تقرير المصير."

وحذر رئيس جنوب أفريقيا من أن القارة لن تعد مجرد ساحة لاستقبال البضائع التي لا تنتجها دولها. وقال إنه سوف يتعين على الاتحاد الأفريقي أن يضع إجراءات تضمن ألا يسفر تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية عن مرور بضائع من دول أخرى عبر القارة دون حد أدنى من إضافة القيمة في أفريقيا.

ومن المقرر أن تنفذ كل الدول الأعضاء فى الاتحاد الأفريقي اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية في بداية تموز/ يوليو المقبل.