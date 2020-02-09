توقعات بنمو اقتصاد كوريا الجنوبية بنسبة 1ر2% هذا العام

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توقع اقتصاديون بمعهد التنمية الكوري الجنوبي اليوم الأحد نمو الاقتصاد هذا العام بنسبة 1ر2، ولكن التوقعات لم تأخذ في الاعتبار التأثير الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا المتحور الجديد.

وكان البنك الكوري الجنوبي قد توقع نمو الاقتصاد بنسبة 3ر2 % خلال العام الجاري.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن وزارة الاقتصاد تتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 4ر2% هذا العام.

وكان الاقتصاد الكوري الجنوبي قد نما بنسبة 2% العام الماضي، فيما تعد أبطأ وتيرة نمو يسجلها الاقتصاد منذ عقد.

وكانت الصادرات الكورية الجنوبية قد انخفضت بنسبة 3ر10% خلال العام الماضي لتصل إلى 4ر542 مليار دولار، متأثرة بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

وتوقع معهد التنمية نمو الصادرات هذا العام بنسبة 1ر2% والعام المقبل بنسبة 5ر3%.

ويشار إلى أن هناك مخاوف بشأن تأثير فيروس كورونا الجديد على الصادرات الكورية الجنوبية، حيث يخشى أن يؤدي الفيروس لتراجع النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام.

وتعد الصين أكبر سوق تصديري لكوريا الجنوبية، حيث تصدر أكثر من 25 % من منتجاتها التصديرية لبكين.