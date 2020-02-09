تنظم جامعة الدول العربية، غدا الاثنين، ورشة عمل حول "الجهود الوطنية والإقليمية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر"، وذلك بمقر الأمانة العامة، بالتعاون مع كل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والاتحاد الأوروبي.

وقالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية - في بيان اليوم الأحد - إن عقد ورشة العمل يأتي كثمرة للتعاون البناء القائم مع كل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ووفد الاتحاد الأوروبي في جمهورية مصر العربية، وإيماناً من جامعة الدول العربية بخطورة جرائم الاتجار بالبشر وتداعياتها الوخيمة كأحد الظواهر الإجرامية الخطيرة التي تنتهك بشكل صارخ حقوق الإنسان، وسعيا نحو وضع سياسات عامة شاملة في هذا الشأن على المستويين الوطني والإقليمي؛ بما يعزز آليات التنسيق والتعاون وينسجم مع متطلبات السيادة الوطنية.

وأضافت أن انعقاد ورشة العمل يأتي في إطار تنفيذ توصيات الدورة العادية (46) للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، لا سيما تلك الصادرة تحت البند المعنون "تطوير جهود التعاون الإقليمي في مجال الهجرة لمكافحة الاتجار بالبشر، لاسيما الأطفال والنساء" والداعية أيضا إلى مواصلة جهود تعزيز آليات مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وتبادل الخبرات الجيدة والممارسات الفضلى من خلال الآليات القائمة التي تعمل في إطار جامعة الدول العربية وتناقش موضوعات الهجرة والاتجار بالبشر.

ويشارك في الورشة خبراء يمثلون الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني المتمتعة بصفة مراقب لدى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، علاوة على مشاركة مسؤولين رفيعي المستوى في كل من البرلمان العربي ومجلس وزراء الداخلية العرب ولجنة حقوق الإنسان العربية ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا، فضلا عن باحثين وأكاديميين.