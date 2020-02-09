وزير الخارجية الأردني: السلام المنشود يجب أن يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي أن السلام المنشود يجب أن يكون على أساس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من يونيو 1967.

وشدد الصفدي - خلال لقائه نظيره المغربي ناصر بوريطة في عمان، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد - على أن الأردن والمغرب دائماً في تنسيق مستمر وقادران على أن يساهما مع بقية الأشقاء العرب في محاولة إيجاد أفق نحو السلام الدائم والشامل والعادل.

وأشاد الوزيران بتميز العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط المملكتين الشقيقتين والتي تتقدم نحو آفاق أوسع من التعاون والتنسيق بالعمل المستمر لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية والتعليمية، وبحثا المستجدات في المنطقة والتطورات في القضية الفلسطينية في ضوء إعلان الخطة الأمريكية للسلام.

وشدد بوريطة على ضرورة أن ينسق المغرب مع الأردن الصديق فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، انطلاقا من شراكة متميزة جداً واستثنائية بين البلدين.