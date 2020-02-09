زار المهندس أحمد صبري أمين شباب الجمهورية بحزب مستقبل وطن، محافظة كفر الشيخ، حيث التقى مع أمانة الشباب بالمحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الحزب، بضرورة التواصل مع شباب الحزب بجميع المحافظات.

جاء ذلك بحضور الدكتور على أبو شوشة، الأمين المساعد للحزب بالمحافظة، والمحاسب أحمد جعفر أمين التنظيم بالمحافظة، والدكتور وائل سرحان أمين الشباب بالمحافظة، وعدد كبير من ـعضاء هيئة مكتب الأمانة بالمحافظة، وأمناء الشباب بالمراكز والمدن، والقري وشباب الحزب.

وأوضح أمين شباب الجمهورية للحزب، أن حزب مستقبل وطن، يرعي الشباب ويعمل من أجل تمكينهم وإعداد قادة قادرين على تحمل المسؤلية وإعلاء قيمة الوطن.

وأشار "صبري"، خلال كلمته، إلى أن الحزب أمامه العديد من الاستحقاقات الانتخابية خلال المرحلة المقبلة التى تتضمن انتخابات مجلس الشيوخ ومجلس النواب والمحليات، لافتًا إلى أن الحزب بشبابه قادر على تحقيق نجاحات كبيرة في هذه الاستحقاقات المهمة، مطالبًا الشباب بالعمل على قلب رجل واحد لتحقيق الأهداف المنشودة.

من جانبه، أضاف الدكتور علي أبوشوشة، الأمين المساعد بالمحافظة، أن الحزب على أرض الواقع يحظي بشعبية جارفة وبه شباب ناضج ونولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب فى ضوء توجهات الدولة.

وفى نفس السياق، قال المحاسب أحمد جعفر، أمين التنظيم بالمحافظة، إن الحزب يفتح ذراعيه لجميع الشباب ويرحب بهم للانضمام له، مشيرًا إلى أن الأمانة تعمل علي توفير جميع الأنشطة التي تفيد الشباب وتؤهلهم ليكونوا كوادر شابة يعملون من أجل خدمة الوطن والمجتمع.

وأهدت قيادات الحزب بكفر الشيخ، درع أمانة الحزب بالمحافظة للمهندس أحمد صبرى أمين الشباب بالجمهورية.