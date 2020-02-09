أكدت كوريا الجنوبية إصابة 25 شخصا بفيروس كورونا، حتى بعد ظهر اليوم الأحد، تعافى 3 منهم من المرض وخرجوا من المستشفيات، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأحد.

ومن بين الحالات المؤكدة، يتلقى 22 مريضا العلاج في أجنحة عزل.

وذكر مقر الحجر الصحي للمراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن المريض الـ25 هي امرأة كورية جنوبية تبلغ من العمر 73 عاما أظهرت الاختبارات إصابتها بالفيروس المعدي في وقت سابق من اليوم.

وكانت المريضة تعيش مع ابنها وزوجته، وكلاهما زارا إقليم جوانجدونج في الصين في الفترة من نوفمبر حتى 31 يناير.

وتتلقى العلاج في مستشفى "بوندانج" بجامعة سول الوطنية في إقليم جيونجي.

وذكر مسؤولو المستشفى أن المريضة في حالة مستقرة، حيث أنها لا تعاني من حمى ولا أي أعراض أخرى.

وذكر مقر الحجر الصحي في بيانه صباح اليوم أن إجمالي 960 شخصا ينتظرون نتائج اختبارات فيروس كورونا.

من جهة أخرى، ارتفع عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا القاتل في الصين اليوم الأحد إلى 37 ألفا و 198 شخصا.

وذكرت السلطات الصينية أن من الحالات المصابة هناك 6 آلاف و188 شخصا حالتهم حرجة، وفقا لوكالة أنباء "بلومبرج".

كما أعلنت السلطات الصينية اليوم الأحد وفاة 811 شخصا بسبب فيروس كورونا في الصين وحدها، وذلك بعد تسجيل 89 حالة وفاة إضافية، وبذلك يصل عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس على مستوى العالم إلى 813 شخصا.

وبذلك تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن كورونا تلك التي تسبب بها فيروس سارس، وهو مرض يصيب الجهاز التنفسي تسبب في فزع صحي عالمي في أوائل القرن الحالي، والذي ظهر أيضًا في الصين.