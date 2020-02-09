 الجيش السوري: استعادة السيطرة على عشرات البلدات والقرى بريفي حلب وإدلب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش السوري: استعادة السيطرة على عشرات البلدات والقرى بريفي حلب وإدلب

قوات الجيش السوري
قوات الجيش السوري
أ ش أ
نشر فى : الأحد 9 فبراير 2020 - 2:38 م | آخر تحديث : الأحد 9 فبراير 2020 - 2:38 م

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السورية، اليوم الأحد، أن وحدات الجيش في محافظتي : إدلب وحلب ، تابعت تقدمها الميداني للقضاء على التنظيمات الإرهابية التي زادت من اعتداءاتها ضد المدنيين واستخدامهم دروعا بشرية.

وقالت القيادة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية اليوم - إن القوات المسلحة حققت إنجازات ميدانية نوعية ، حيث استعادت السيطرة على مساحة جغرافية تزيد عن 600 كيلومتر مربع ، وأحكمت السيطرة على عشرات البلدات والقرى والتلال.

وأوضحت أن من بين القرى والبلدات والتلال المحررة؛ بلدات : خان السبل، وكفربطيخ، وجوباس، النيرب، وتل مرديخ، وكفرعميم، وسراقب، وتل التباريز، ومحاريم وغيرها.

وأكدت استمرار الجيش السوري في تنفيذ واجباته الوطنية والدفاع عن سيادة البلاد وتخليصها من التنظيمات الإرهابية.

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