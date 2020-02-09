الجيش السوري: استعادة السيطرة على عشرات البلدات والقرى بريفي حلب وإدلب

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السورية، اليوم الأحد، أن وحدات الجيش في محافظتي : إدلب وحلب ، تابعت تقدمها الميداني للقضاء على التنظيمات الإرهابية التي زادت من اعتداءاتها ضد المدنيين واستخدامهم دروعا بشرية.

وقالت القيادة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية اليوم - إن القوات المسلحة حققت إنجازات ميدانية نوعية ، حيث استعادت السيطرة على مساحة جغرافية تزيد عن 600 كيلومتر مربع ، وأحكمت السيطرة على عشرات البلدات والقرى والتلال.

وأوضحت أن من بين القرى والبلدات والتلال المحررة؛ بلدات : خان السبل، وكفربطيخ، وجوباس، النيرب، وتل مرديخ، وكفرعميم، وسراقب، وتل التباريز، ومحاريم وغيرها.

وأكدت استمرار الجيش السوري في تنفيذ واجباته الوطنية والدفاع عن سيادة البلاد وتخليصها من التنظيمات الإرهابية.