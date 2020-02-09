سلة الأهلي تخسر أمام سموحة في دوري السوبر

حقق الفريق الأول لكرة السلة بنادي سموحة بقيادة أيمن مطراوي المدير الفني فوزًا هامًا بعدما تغلب علي نظيره الأهلي 79/77 في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار مباريات دوري السوبر لتحديد المراكز من الأول وحتي الثامن.

وكان الفريق قد حقق الفوز على نظيره سبورتنج 85/84 ثم مصر للتأمين 82/69 ثم الجيش 89/65 ثم الزمالك 66/63.

ويسير الفريق بخطي ثابته في كأس مصر بعد صعوده لدور الثمانيه بتغلبه علي الجزيرة في دور الـ16 74/72 ثم سبورتنج 85/84.

وحصد الفريق المركز الخامس في دوري المرتبط بعد تغلبه علي نظيره الجيش ذهابا وإيايا 79/69 و68/56 علي الترتيب.

تضم قائمة الفريق النجوم: مروان سرحان وأشرف ربيع وأحمد على فهمي ومحمد صلاح ومحمد السيد عطيه ومازن المصري ومؤمن أبو العنين وإبراهيم خالد وأحمد عزب وأحمد تربس ورؤوف الصفوانى ومحمد القوصى وعمر عزب ومحمد عماره والمحترف الأمريكي جيمس إدوار والصاعد عبد الرحمن سمير (تحت 20 سنه).

بينما يضم الجهاز الفني: أيمن مطراوي مدير فني، محمد رزق مدرب عام، أحمد درويش مدرب ، تامر إبراهيم طبيب، محمد جمال مدرب الأحمال، أنس فهمي تحليل أداء، محمد زكريا إداري ، محمد عبد الرازق مدلك، أحمد عبد اللطيف رئيس الجهاز الإداري، عماد هاشم المشرف الرياضي لكرة السلة.