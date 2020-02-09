رئيس وزراء السودان يلتقي المستشارة الألمانية في برلين الجمعة المقبل

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أعلنت وزارة الخارجية السودانية، أن رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك سيلتقي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الجمعة المقبل في برلين.

وأوضحت الوزارة أن الجانبين سيناقشان التطورات السياسية والوضع الاقتصادي في السودان، كما سيستعرض حمدوك مع ميركل جهود الحكومة الانتقالية لإحلال السلام، ومساعيها وخططها الرامية إلى إنعاش الاقتصاد السوداني.

وأضافت الوزارة أنه سيتم أيضًا بحث الدور الألماني المتوقع على خلفية زيارتي وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ووزير التعاون الاقتصادي والتنموي جيرد مولر إلى السودان.