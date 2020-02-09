 رئيس وزراء السودان يلتقي المستشارة الألمانية في برلين الجمعة المقبل - بوابة الشروق
الأحد 9 فبراير 2020 4:11 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل يستطيع الأهلي والزمالك الصعود لنصف نهائي أفريقيا؟
النتـائـج تصويت

رئيس وزراء السودان يلتقي المستشارة الألمانية في برلين الجمعة المقبل

عبد الله حمدوك
عبد الله حمدوك
أ ش أ
نشر فى : الأحد 9 فبراير 2020 - 3:51 م | آخر تحديث : الأحد 9 فبراير 2020 - 3:51 م

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، أن رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك سيلتقي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الجمعة المقبل في برلين.

وأوضحت الوزارة أن الجانبين سيناقشان التطورات السياسية والوضع الاقتصادي في السودان، كما سيستعرض حمدوك مع ميركل جهود الحكومة الانتقالية لإحلال السلام، ومساعيها وخططها الرامية إلى إنعاش الاقتصاد السوداني.

وأضافت الوزارة أنه سيتم أيضًا بحث الدور الألماني المتوقع على خلفية زيارتي وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ووزير التعاون الاقتصادي والتنموي جيرد مولر إلى السودان.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك