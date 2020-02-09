نائب وزير الإسكان يتفقد مشروعات مدينتي المنصورة ودمياط الجديدتين

تفقد نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية المهندس خالد عباس مشروعات مدينتي المنصورة ودمياط الجديدتين لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها.

رافق نائب الوزير - خلال جولته -المهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، والمهندس محمد رجب، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، ومسئولو الجهاز والشركات المنفذة للمشروعات.

واستهل عباس زيارته لمدينة المنصورة الجديدة، بعقد اجتماع مع مسئولي شركات المقاولات المنفذة للمشروعات بالمدينة، أكد خلاله على الالتزام بالمواعيد والجداول الزمنية المقررة لتسليم المشروعات، والكفاءة والجودة العالية في التنفيذ، وإزالة أي عقبات تواجه تنفيذ المشروعات.

كما تفقد عدداً من عمارات (سكن مصر والإسكان المتميز و"JANNA" للإسكان الفاخر بالمدينة) ومنطقة الخدمات بالمدينة، وكورنيش مدينة المنصورة الجديدة، والممشى السياحي، ومنطقة الفيلات الكلاسيك والمودرن، وتم التأكيد على جودة مستوى التشطيبات في الوحدات المختلفة.

وتابع سير العمل بالمرافق وتنسيق الموقع وأماكن الانتظار للسيارات بالمناطق السكنية، وشبكات صرف مياه الأمطار، وشبكات الكهرباء للمرحلة الأولى للمدينة، والتي تبلغ مساحتها حوالي ٢٠٦٤ فدانا.

كما تفقد المهندس خالد عباس موقع محطة تحلية مياه البحر، وعقد اجتماعا مع مسئولي الشركة المنفذة والمكتب الاستشاري للمشروع، حيث من المقرر أن تصل الطاقة الإنتاجية للمحطة إلى حوالي ١٦٠ ألف م٢/يوم، عقب الانتهاء من تنفيذ جميع مراحلها، وكذا تفقد محطة الكهرباء التي تنفذها شركة سيمنس الألمانية جنوب المدينة على الطريق الساحلي الدولي، ومبنى GIS الخاص بالمحطة، وتم التأكيد على الانتهاء من الأعمال في نهاية سبتمبر القادم، طبقا للجدول الزمني المقرر، مختتماً جولته بالمدينة بتفقد أعمال تنفيذ الخوازيق لجامعة المنصورة الدولية.

وفي مدينة دمياط الجديدة، تفقد عباس ومرافقوه موقع مشروع سكن مصر بعدد (٢٧ عمارة) غرب مقر جامعة دمياط، وملعب لكرة القدم الخماسية بخدماته، وموقع مشروع "JANNA " للإسكان الفاخر (٤٤ عمارة) ، لمتاعبة سير العمل بالتشطيبات الداخلية للوحدات ومنطقة الخدمات بالمشروع، والحديقة المركزية بالمدينة.

وفي ختام جولته بالمدينتين، أكد نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، على مسئولي جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة وشركات المقاولات والمكاتب الاستشارية بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المقررة للتنفيذ، وبجودة الأعمال والتشطيبات بالمشروعات المختلفة.

من جانبه أوضح المهندس محمد رجب رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه جارٍ تنفيذ محطة تحلية مياه البحر على مساحة 20 فدانا بمدينة المنصورة الجديدة، حيث بلغت نسبة الإنجاز 15%، ومحطة المحولات بطاقة 500 ميجا فولت أمبير – مرحلة أولى بطاقة 300 ميجا فولت أمبير، بنسبة إنجاز بلغت 15 %، بجانب تنفيذ شبكات مياه الشرب، والري، والصرف الصحي، وصرف الأمطار، وشبكات الطرق، وعدد من المشروعات الخدمية، وهي (مدرستان للتعليم الأساسي - 8 أسواق تجارية بالمناطق (1، 2، 3، 4) - مركز صحي).

وأضاف رئيس الجهاز أنه بمدينة المنصور الجديدة، جارٍ تنفيذ (196) عمارة بمشروع "سكن مصر" بإجمالي (4704) وحدات سكنية، وجارٍ تنفيذ (468) عمارة بإجمالي (11232) وحدة بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بالإضافة إلى تنفيذ (58) عمارة إسكان مميز ذات طابع ساحلي بإجمالي (1392)وحدة سكنية، وتنفيذ مدرستين للتعليم الأساسي، و8 أسواق تجارية، ومركز طبي، فضلا عن تنفيذ بعض الكليات.