طارق سليمان: لن أقلق على الأهلي إذا رحل إكرامي

تمنى طارق سليمان، مدرب حراس مرمى النادي الأهلي السابق، أن لا يكون رحيل شريف إكرامي، عن الأهلي سببًا في غضب الجماهير منه، مشيرًا إلى أنه غير قلق على الأحمر إذا رحل.

وقال سليمان في تصريحات تلفزيونية بفضائية "أون سبورت": "أتمنى أن لا يكون رحيل إكرامي سببًا في غضب الجماهير منه".

وأضاف: "الأهلي يعتمد منذ فترة طويلة على محمد الشناوي بشكل أساسي، ولا يوجد قلق على حراسة المرمى في حالة رحيله، هناك علي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد طارق سليمان".

واستكمل: "محمد الشناوي سيكون ضمن الثلاثة الكبار مع المنتخب الأولمبي في طوكيو".

وعن مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي المقبلة: "إذا خاض الفريق مواجهة صن داونز بذكريات الخماسية سيتوتر اللاعبون".

وأردف: "لم نصدق الخسارة بخماسية في مباراة الموسم الماضي، كنا نشعر أننا في حلم حتى أثناء عودتنا في الطائرة".

واختتم: "يجب على الأهلي أثناء لعبه المباراة أن لا يفكر في الثأر، لأن هذا سيضغط بشكل كبير عليهم، يجب أن يكونوا هادئين جدًا في المباراة".