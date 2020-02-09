بوتسوانا تمنح حقوق بيع الفيلة فى أراضيها

نظمت بوتسوانا أول مزادات لبيع حقوق اصطياد الفيلة منذ رفع الحظر على صيدها العام الماضى رغم اعتراضات أنصار حماية البيئة.

وتملك الدولة الافريقية أكبر تعدادا للفيلة فى العالم حيث يبلغ عدد الفيلة بها 130 ألفا، حيث قامت حكومة بوتسوانا ببيع سبع رخص لصيد الفيلة - هذا الاسبوع - يسمح كل منها بقتل عشرة فيلة "فى مناطق صيد خاضعة لقيود".

وكانت سلطات بوستوانا قد رفعت - العام الماضي - حظرا على اصطياد الفيلة تم فرضه فى مايو عام 2014 وقالت إن الصراع بين الانسان والحيوان والعواقب السلبية لنمو تعداد الفيلة فى تزايد، وقوبل رفع الحظر على قتل الفيلة بالترحيب فى المناطق الريفية رغم الاعتراضات القوية لأنصار حماية البيئة.