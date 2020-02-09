«نيويورك تايمز»: مشرعون جمهوريون حاولوا منع ترامب من إقالة السفير سوندلاند

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الأحد، نقلا عن مصادر مطلعة أن مجموعة من الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي سعوا إلى منع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من طرد جوردن سوندلاند السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي من منصبه، لكن ترامب أقاله في النهاية.

وأوضحت المصادر أن مجموعة من الجمهوريين وهم سوزان كولينز، توم تيليس، مارثا مسالي و رون جونسون رأوا أن طرد سوندلاند من منصبه سيكون قرارا "غير سديد"، مشيرة إلى أن الأعضاء الجمهوريين أعربوا عن مخاوفهم من تلك الخطوة لكبير موظفي البيت الأبيض بالإنابة مايك مولفاني ومدير الشؤون التشريعية بالبيت الأبيض، إريك أولاند.

وكان ترامب، أقال الجمعة الماضية، السفير سوندلاند والليفتانت كولونيل إليكسندار فيندمان من منصبه بمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض على خلفية إدلائهما بشهادتين اعتبرتا أساسيتين في بناء القرار الاتهامي ضد ترامب خلال إجراءات عزله في مجلس الشيوخ.

وهاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، الليفتانت كولونيل إليكسندار فيندمان، واصفا إياه بـ"المتمرد للغاية".

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "في الواقع، أنا لا أعرفه (فيندمان)، ولم اتحدث إليه أو التقي به (لا اعتقد!)، ولكنه متمرد للغاية، وأبلغ عن فحوى اتصالاتي "الرائعة" بشكل غير صحيح، وكتب رئيسه تقريرا مفزعا عنه...الرجل المسؤول بصورة مباشرة عن متابعة عمله والذي صرح علانية بأن فيندمان كانت لديه مشاكل في اتخاذ القرارات الصحيحة، وفي الالتزام بالتسلسل القيادي وفي تسريب المعلومات"، معتبرا أنه يجب إبعاده (عن منصبه).

من جهته، رد ديفيد بريسمان، محامي فيندمان على تغريدة ترامب في بيان قائلا: "لقد أدلى ترامب بسلسلة من التصريحات الخاطئة فيما يتعلق بفيندمان، وهذا يتعارض مع كافة القوانين التي يعرفها الرئيس بشكل كامل"، وفقا لموقع "ذا هيل" الأمريكي.

وأضاف بريسمان: "بينما يواصل أقوى رجل في العالم أعماله الترهيبية، والمكلفون بمناصب سياسية التزام الصمت، يواصل اللفتنانت كولونيل فيندمان خدمته لبلدنا كعضو مقلد بالأوسمه وناشط في جيشنا".

وتابع بريسمان: "يدرك جميع الأمريكيين السبب في إنهاء مهمة هذا الرجل"، لقد طُلب من فيندمان المغادرة لقوله الحقيقة".

ونفى فيندمان خلال جلسة الاستماع العلنية بمجلس النواب في نوفمبر الماضي، أن يكون مصدر التسريبات داخل الإدارة، واصفا الاتهام بأنه "مناف للعقل".