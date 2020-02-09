طائرة بريطانية تنقل عائدين من منطقة الإصابة بفيروس كورونا من الصين إلى لندن

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انطلقت مساء السبت، طائرة بريطانية من نوع الطيران العارض (شارتر) تحمل عائدين من منطقة ووهان التي ضربتها الإصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد إلى بريطانيا.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في لندن مساء السبت إن الطائرة التي تقل 200 راكب بريطاني وعددا آخر من مواطني الدول الأخرى أقلعت صباح الأحد / بتوقيت الصين/ من ووهان.

وأشارت إلى أن الطائرة ستصل إلى المطار العسكري البريطاني قرب أوكسفورد صباح الأحد (بتوقيت بريطانيا).

ووجهت وزارة الخارجية الألمانية على موقع تويتر مساء السبت الشكر إلى السلطات البريطانية، قائلة: "يتم الآن نقل مواطنين ألمان وذويهم من ووهان إلى أرض الوطن على متن رحلة طيران بريطانية عارضة (شارتر)".

ويتوقع وصول حوالي 20 مواطنا ألمانيا قبل ظهر الأحد من ووهان إلى برلين.