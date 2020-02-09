صدرت مؤخرا، مجموعة من المؤلفات العالمية المتباينة ما بين أدب وتاريخ وخيال وأيضا سياسة.

وتستعرض "الشروق"، مجموعة من الأعمال البارزة والصادرة في شهر فبراير.

"عندما تراني" للكاتبة ليزا غاردنر

تجتمع ثلاثة من أكثر الشخصيات المحببة لدى الكاتبة، في رواية مليئة بالثغرات؛ إذ يحقق ثلاثتهم في جريمة قتل غامضة من الماضي، ويكشفون عن أسرار جرائم القتل الغامضة في الماضي.

"الحي الصيني" للكاتب تشارلز يو

يطوع فيها الكاتب أشخاص الرواية للكشف عن الثقافة الآسيوية والقضايا العرقية بشتى نواحيها، كما يسلط الضوء على ثقافة البوب والقواعد التي يفرضها علينا المجتمع.

"مينجل: كشف ملاك الموت" للروائي ديفيد جي مارويل

تدور أحداث الرواية حول مسؤول سابق بوزارة العدل، وكان يعمل محققا في السابق في فترة الثمانينيات. يواجه اختفاء حياة أحد مجرمي الحرب الأكثر شهرة في العالم جوزيف منجيل فإذا به يمارس خبراته في البحث عنه؛ إذ حاول كشف الحقيقة بعدما أجرى مقابلات مع ضحاياه وزار مواقع جرائمه.

"هاري بوتر: الحياكة السحرية" للكاتب تانيس جراي

إنه أول كتاب رسمي للحياكة مصحوبا بدليل لعمل ما يزيد عن 25 طريقة، تحت عنوان "سلسلة الحبيب"، متنوعة ما بين الأوشحة المدرسية وملابس أعياد الميلاد، وغيرها الكثير.

"لماذا لا نستطيع النوم: أزمة منتصف العمر الجديدة للمرأة" للروائية آدا كالهون

عندما بدأت أدا كالهون، تعاني من أزمة منتصف العمر، شرعت في مهمة البحث للعثور على إجابات لهذه الأزمة، واكتشفت أن نساء الجيل العاشر، النساء اللائي تربين على "الحصول على كل شيء"، هن في الغالب من يشعرون بالبؤس والإنهاك، ولذا فهي تفتح السياقات الثقافية والسياسية وراء هذا المأزق.

"متابعون" لميجان أنجيلو

تحكي الرواية عن نجم مواقع التواصل الاجتماعي، الذي لديه 12 مليون متابع، ويقيم في قرية بكاليفورنيا مصممة خصيصًا للمشاهير، مشيرة إلى تتبع حياة هؤلاء المشاهير التي لا تجدي نفعا.

"العجب بدلا من القلق" للكاتبة أمبير راي

تدور أحداثها حول رحلة Amber Rae الشخصية التي تهدف من خلالها الكشف عن ذاتها الحقيقية، عن طريق تقديم رؤى ودروس ملهمة لأي شخص يريد أن يكشف عن طاقاته غير المحدودة".

"السيدة كليمنتين" من تأليف الروائية ماري بنديكت

تحكي الرواية عن كليمنتين تشرشل، زوجة وينستون، مسلطة الضوء على تلك المرأة الطموحة التي لم تستسلم بالرغم مما عانته جراء ظلام الحرب، وظلت تعافر حتى النهاية.

"الأميرة الوهمية" للكاتبة إليزابيث كيندال

تتضمن هذه الطبعة المحدّثة من مذكرات إليزابيث كيندال لعام 1981 حول علاقتها بواحد من أكثر القتلة المسلحين شهرة في العالم، مقدمة أحداث جديدة وصور لم يسبق لها مثيل وإضافة فصل كامل لـ"مولي"، ابنة كيندال، التي تشارك قصتها لأول مرة.

"نهر طويل مشرق" للكاتبة ليز مور

تدور أحداث الرواية حول الأختين ميكي وكاسي، إذ يعيشان في أمريكا، بأحد الأحياء التي تعصف بها المواد الإفيونية، وفي ذات يوم تضيع كاسي فجـأة مما يضطر أختها ميكي إلى البحث عنها إلى أن تصبح مهووسة بالعثور على الجاني المسؤول عن تلك الجرائم بالقرية قبل فوات الأوان.