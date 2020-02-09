رئيس جامعة قناة السويس تتابع اختبار اللغة الصينية بمعهد «كونفوشيوس»

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أدى طلاب معهد "كونفوشيوس" بجامعة قناة السويس، اليوم الأحد، اختبار تحديد مستوى إجادة اللغة الصينية.

وتفقدت الدكتورة ماجدة هجرس، سير الامتحان الذي أقيم في 5 لجان وأداه 130 طالبا، مؤكدة على سلامة المعهد تماما، واتخاذ الجامعة جميع الإجراءات الاحترازية لضمان السلامة الصحية لجميع الطلاب.

وأضافت بوضع لافتات تحمل الدعم المعنوى للصين، مشيدة بقوة العلاقات الثنائية بين الجامعة والصين الممتدة والمثمرة، والتي توجت بمشروعات عملاقة منها معهد كونفوشيوس والكلية المصرية الصينية ومعهد الاستزراع السمكي.

وأشارت إلى اتباع المعهد جميع معايير السلامة الصحية، وتعميم المعرفة وتعزيز الوعي بالفيروس وطرق الوقاية منه، وقياس درجة الحرارة عند الدخول، والخروج ومراقبة وعزل الأشخاص الذين يظهر عليهم علامات الإصابة بالأنفلونزا.