عودة ساسي ومصطفى محمد لتشكيل الزمالك المتوقع أمام الإسماعيلي

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، بنسبة كبيرة على تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلي في تمام السابعة والنصف مساء اليوم، على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ويعود فرجاني ساسي لتشكيل الزمالك الأساسي بعد استبعاده من مباراة حرس الحدود في الجولة الماضية، كما يقود مصطفى محمد الهجوم بعد العودة من الإيقاف على حساب عمر السعيد.

ويدفع كارتيرون بالظهيرين أحمد عيد وعبد الله جمعة على حساب الثنائي حازم إمام ومحمد عبد الشافي.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد عيد - محمود علاء - محمد عبدالغني - عبدالله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد "زيزو" - يوسف أوباما - أشرف بنشرقي.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 28 نقطة، من 14 مباراة، حقق الفوز في 8 وتعادل في 4 وخسر مباراتين.

بينما يحل الإسماعيلي في المركز التاسع برصيد 21 نقطة، من 16 مباراة، فاز في 6 لقاءات وتعادل في 3 وخسر 7 مواجهات.