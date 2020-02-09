هدد النائب محمد هاني الحناوي، عضو مجلس النواب، بتقديم استقالته من مجلس النواب او يلتقي برئيس الجمهورية ، وقال مغاضبا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد :" لا احد يهتم بالشباب الا رئيس الجمهورية ولا احد يهتم بمشروعات الشباب ونحن نتحدث بالحق وليس على راسنا بطحة ومحدش عملي حاجة "

وتسأل الحناوى، اين المشروعات الصغيرة للشباب وقد انشأ مجلس النواب لجنة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لم يحدث اي شيئ واين منح المساعدة التي نتكلم عنها، والرئيس اعلن عن مبادرة للمشروعات الصغيرة ب400 مليار جنيه وذهبت الى رجال الاعمال وليس مشروعات الشباب.

جاء ذلك خلال مناقشة قرار رئيس الجمهورية بمنحة مساعدة امريكية لدعم المشروعات الصغيرة بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم

ومن جانبه حاول الدكتور علي عبد العال ، رئيس مجلس النواب، تهدئة النائب وامتصاص غضبه، قائلا : محدش بيتحاسب على رأيه نحن نعمل في حرية ونحن دولة قانون ولم يتم التعرض لاحد بسبب رأيه او قول قاله طالما رايه قانوني ومن حقك ان تبدي رايك

وأضاف، من حقك تسأل على مشروعات الشباب، وتطالب الحكومة بقدر من الحركة والايجابية في العمل وتعظيم دور المشروعات الصغيرة.

ووعد عبد العال النائب بعمل جلسة خاصة بالبرلمان لمناقشة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمناقشة الامر باستفاضة