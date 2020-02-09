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الزمالك: اتحاد الكرة أبلغنا بأن السوبر في موعده

تصوير:أحمد عبدالجواد
تصوير:أحمد عبدالجواد
محمود باهي
نشر فى : الأحد 9 فبراير 2020 - 4:35 م | آخر تحديث : الأحد 9 فبراير 2020 - 4:36 م

أعلن أحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة الزمالك عن تواصله مع محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المسؤولة عن إدارة اتحاد الكرة، للاستفسار عن مصير مباراة السوبر ضد الأهلي، المقرر لها يوم 20 فبراير المقبل.

وكتب أحمد مرتضى عبر حسابه الرسمي على تويتر "تواصلت مع فضل، وأكد لي أن مباراة السوبر ستقام في موعدها".

وكان خالد بيومي، عضو فريق التحليل بقناة أبو ظبي، فجر عبر حسابه على تويتر بأن هناك أزمة كبيرة تواجه مباراة السوبر، وتهدد بإقامتها.

وتواصلت الشروق مع محمد فضل عضو اتحاد الكرة، حيث أوضح ملامح الأزمة في خلاف حول حقوق البث بين شركة برزنتيشن وقناة أبو ظبي الرياضية.


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