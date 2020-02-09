وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بعملية «قاتلة» ضد حماس

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هدد وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، قادة حركة حماس الفسطينية، بتنفيذ عملية "قاتلة" ضدهم.
وزعم حسبما ذكرت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، اليوم الأحد، إن «التصرفات غير المسؤولة من قادة حماس تقربنا من عملية قاتلة ضدهم».