 وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بعملية «قاتلة» ضد حماس - بوابة الشروق
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وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بعملية «قاتلة» ضد حماس

نور رشوان
نشر فى : الأحد 9 فبراير 2020 - 4:55 م | آخر تحديث : الأحد 9 فبراير 2020 - 4:55 م

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، قادة حركة حماس الفسطينية، بتنفيذ عملية "قاتلة" ضدهم.

وزعم حسبما ذكرت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، اليوم الأحد، إن «التصرفات غير المسؤولة من قادة حماس تقربنا من عملية قاتلة ضدهم».


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