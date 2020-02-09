 الجيش الأمريكي يعلن مقتل جنديين وإصابة 6 آخرين بإطلاق نار بأفغانستان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الأمريكي يعلن مقتل جنديين وإصابة 6 آخرين بإطلاق نار بأفغانستان

أ ش أ
نشر فى : الأحد 9 فبراير 2020 - 10:23 ص | آخر تحديث : الأحد 9 فبراير 2020 - 10:23 ص

أعلن الجيش الأمريكي -اليوم الأحد- مقتل جنديين أمريكيين وإصابة 6 آخرين في هجوم استهدف عملية أمريكية أفغانية مشتركة في منطقة نانغارهار شرقي أفغانستان.

ونقلت شبكة "سي.إن.إن." الأمريكية عن المتحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان الكولونيل سوني ليغيت القول إن التقارير الحالية تشير إلى أن شخصا يرتدي الزي العسكري الأفغاني فتح النار على القوة الأمريكية الأفغانية المشتركة باستخدام "سلاح رشاش" في منطقة شيرزاد.

وأضاف المتحدث الأمريكي "لا نزال نجمع المعلومات، الدافع والسبب وراء هذا الهجوم لا يزال غير معروف في الوقت الحالي، ويجري التحقيق في ذلك"، وفقا للبيان الصادر عن الجيش الأمريكي.

يذكر أن هناك ما بين 12 و13 ألف عسكري أمريكي يخدمون - في الوقت الحالي - في أفغانستان يقاتلون مجموعات إرهابية ويقدمون الدعم للقوات المحلية في البلاد.

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