تأهل نيجيريا وفرنسا وكندا لمسابقة كرة السلة للسيدات بأولمبياد طوكيو

لحقت منتخبات نيجيريا وفرنسا وكندا بقافلة المتأهلين إلى مسابقة كرة السلة (سيدات) بدورة الألعاب الأولمبية القادمة، طوكيو 2020، عبر التصفيات المؤهلة للمسابقة الأولمبية.

واستفاد المنتخب النيجيري من هزيمة نظيره الموزمبيقي أمام المنتخب الأمريكي 49 / 124 مساء السبت في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة بالتصفيات والتي تقام فعالياتها في بلجراد.

وحجز المنتخب النيجيري مقعده في المسابقة الأولمبية رغم هزيمته 64 / 70 أمام نظيره الصربي في نفس الجولة مساء السبت أيضا.

وحجز المنتخب النيجيري مقعده في المسابقة الأولمبية بعدما ضمن احتلال أحد المراكز الثلاثة الأولى في هذه المجموعة من التصفيات حيث يحتل الفريق المركز الثاني في المجموعة برصيد ثلاث نقاط بفارق النقاط المسجلة فقط أمام نظيره الصربي فيما يتصدر المنتخب الأمريكي المجموعة برصيد أربع نقاط علما بأنه ضمن التأهل للأولمبياد بصفته الفريق الفائز بلقب كأس العالم الماضية.

ويظل الصراع على بطاقة التأهل الأخيرة من هذه المجموعة إلى الأولمبياد بين المنتخبين الصربي والموزمبيقي صاحب المركز الرابع الأخير في المجموعة برصيد نقطتين واللذين يلتقيان اليوم الأحد في ختام مبارياتهما بالمجموعة فيما يلتقي المنتخبان النيجيري والأمريكي في مباراة لن تؤثر على موقفهما حيث ضمن الفريقان التأهل للأولمبياد.

وفي مدينة أوستند البلجيكية، حجز المنتخب الكندي بطاقة التأهل عبر المجموعة الأولى بالتصفيات من خلال الفوز على نظيره السويدي 80 - 50 في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى التي شهدت مساء السبت أيضا فوز المنتخب البلجيكي على نظيره الياباني 92 - 84 .

ورفع المنتخب الكندي رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة بفارق نقطة أمام كل من المنتخبين الياباني والبلجيكي فيما يحتل المنتخب السويدي المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطتين بعد هزيمتين متتاليتين.

ويخوض المنتخب الياباني الأولمبياد بصفته ممثل البلد المضيف لتنحصر بطاقة التأهل الأخيرة من هذه المجموعة بين منتخبي بلجيكا والسويد اللذين يلتقيان اليوم الأحد في الجولة الثالثة الأخيرة من التصفيات فيما يلتقي منتخبا كندا واليابان في المباراة الأخرى بالمجموعة والتي لن تؤثر على موقفهما من التأهل.

وفي مدينة بورج الفرنسية، حجز المنتخب الفرنسي بطاقة التأهل للأولمبياد بالفوز على البرازيل 89 - 72 فيما تغلب المنتخب الأسترالي على نظيره البورتوريكي 100 - 74 بنفس المجموعة (الثانية) في التصفيات.

ورفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة بفارق نقطة واحدة أمام كل من المنتخبين الأسترالي والبورتوريكي فيما يحتل المنتخب البرازيلي المركز الرابع الأخير برصيد نقطتين بعد هزيمتين متتاليتين.

ويشتعل الصراع بين منتخبات أستراليا وبورتوريكو والبرازيل على البطاقتين الأخريين من هذه المجموعة إلى الأولمبياد.

وتحسم البطاقتان عبر مباراتي الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة حيث يلتقي المنتخب البرازيلي نظيره الأسترالي وتلعب فرنسا أمام بورتوريكو اليوم الأحد.

وبتأهل منتخبات نيجيريا وفرنسا وكندا ، ارتفع عدد المنتخبات المتأهلة لمسابقة كرة السلة (سيدات) بأولمبياد طوكيو إلى ستة منتخبات حيث سبقتها منتخبات اليابان صاحب الأرض والولايات المتحدة بطل العالم والصين الذي تأهل في وقت سابق أمس السبت عبر المجموعة الرابعة في التصفيات والتي تقام فعالياتها في بلجراد أيضا.