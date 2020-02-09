روى الكابتن أشرف سعد أبواليسر، تفاصيل الصورة التي انتشرت للفنان محمد رمضان في قُمرة قيادة إحدى الطائرات الخاصة.

وأضاف خلال فيديو مسجل له لأحد المواقع الصحفية، السبت، أنه قائد لطائرة خاصة تتسع فقط لـ8 أفراد، متابعًا: «الفنان طلب مني أن يلتقط صورة كتذكار يقدمه لابنه وليس للنشر،

وتابع: «الفنان قدّم فيديو مفبرك، وأحد الأشخاص قال إنه (سايق الطيارة) وهذا غير حقيقي وغير مهني، وحذّرت الفنان من سوء عواقب هذا التصرف».

وأشار إلى تحول الصورة إلى «قضية رأي عام» وتسبب في إيقافه نهائيا عن الطيران، مضيفًا: «للأسف أنا تاريخي تأثر بهذه الواقعة، أنا مُدرس في كلية الطيران، وصعب إني أعرّض تاريخي كله إنه يتمسح بالأسلوب البايخ ده».

في مداخلة هاتفية أخرى مع فضائية «صدى البلد»، أوضح الطيّار الموقوف عن العمل، أن العديد من ركاب الطائرات الخاصة يطلبون أحيانا التقاط الصور بشكل تذكاري، ولكن الفيديو الذي نُشر لم يكن حقيقيا وتوقعت أن يكون فيها «خراب بيوت».



وأبدى رضاه عن قرار وزارة الطيران بإيقافه، متابعًا: «الموضوع تحوّل إلى رأي عام، وأنا لا أبرر وجود الفنان داخل قُمرة القيادة، وأؤكد أن الفنان قال لي إنه لن ينشر الصورة.. ولم أكن لأسمح له أن يدخل القُمرة من الأساس».



وعن رد فعل الفنان، قال إنه لم يتصل به على الإطلاق رغم وعده لي بأن يتدخل ويحاول إصلاح الموقف، متابعًا: «رحت مكتبه، وقالبت المحامي بتاعه، لكن فات 5 شهور ولا حِس ولا خبر».





وأكد أنه الآن لا دخل له، بعدما سبق له التدريس في كلية الطيران وتدريب مئات الطيارين الشباب على يده.

سبق ونشرالفنان محمد رمضان عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" أكتوبر الماضي، فيديو له من داخل الطائرة، أثناء سفره إلى خارج البلد، وعلق رمضان على الفيديو قائلا: " أول مرة أسوق الطيارة".

وتسبب هذا المقطع في غضب كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبروا ذلك مغامرة بحياة أبرياء؛ لذلك اتخذت وزارة الطيران قرارها بإيقاف قائد الطائرة مدى الحياة ومنعه من الطيران مستقبلا، ومنع المساعد من الطيران لمدة عام.