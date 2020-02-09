أبو الغيط: لا يمكن تحقيق التنمية الشاملة في إفريقيا بدون إرساء دعائم الأمن والاستقرار

أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن خالص اعتزازه للمشاركة في فعاليات القمة الإفريقية.

وقال خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الإفريقية العادية الـ33، صباح الأحد، إن مشاركته في هذه القمة تعكس الشراكة الاستراتيجية المتميزة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي.

وتوجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على ما وصفه برئاسته الناجحة للاتحاد الإفريقي، والإنجازات التي تحققت تحت قيادته، وفي مقدمتها إطلاق منطقة التجارة الحرة الإفريقية، واعتماد رؤية إصلاحية مؤسسية للاتحاد الإفريقي.

وأضاف: «نجتمع اليوم تحت شعار "إسكات البنادق: تهيئة الظروف المواتية لتنمية إفريقيا"، وهو موضوع يتلاقى مع أحد أهم أهداف وأولوليات جامعة الدول العربية، حيث نتشارك معًا نفس التطلعات، ونؤكد أنه لا يمكن أبدًا إطلاق التنمية الشاملة في إفريقيا بدون إرساء دعائم الأمن والاستقرار».

وتابع: «أثق في أننا يمكن بل يتوجب علينا أن نعظم من عملنا المشترك؛ لمعالجة التحديات الأمنية وجذور الأزمات السياسية التي تزعزع الاستقرار».

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح أمس السبت، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا؛ للمشاركة في القمة الإفريقية العادية الـ33، اليوم وغدًا، والتي تُعقد هذا العام تحت شعار «إسكات البنادق: تهيئة الظروف المواتية لتنمية إفريقيا».