 المتحدث العسكرى: إحباط هجوم إرهابى على إحدى الارتكازات الأمنية بشمال سيناء - بوابة الشروق
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المتحدث العسكرى: إحباط هجوم إرهابى على إحدى الارتكازات الأمنية بشمال سيناء

أحمد عجاج
نشر فى : الأحد 9 فبراير 2020 - 9:50 م | آخر تحديث : الأحد 9 فبراير 2020 - 9:50 م

أعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، إحباط هجوم إرهابي على إحدى الإرتكازات الأمنية بشمال سيناء.
وقال المتحدث العسكرى للقوات المسلحة فى بيان له منذ قليل، إنه فى سعت (1700) اليوم تمكنت عناصر القوات المسلحة من إحباط هجوم إرهابى على إحدى الإرتكازات الأمنية بشمال سيناء، ونتيجة ليقظة عناصر التأمين تمكنت قوة الإرتكاز الأمنى من التصدى للعناصر الإرهابية والإشتباك معها والقضاء على 10 إرهابين، وتدمير عربة دفع رباعى تستخدمها العناصر الإرهابية.

واوضح المتحدث العسكرى أنه نتيجة لتبادل إطلاق النيران تم إصابة وإستشهاد ضابطين و5 درجات أخرى.

وأشار إلى أنه جارى أعمال التمشيط وملاحقة العناصر الإرهابية للقضاء عليهم بمنطقة الحدث.

وتؤكد القوات المسلحة والشرطة على إستمرار جهودهما فى القضاء على الإرهاب وإقتلاع جذوره.


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