سامح شكري: اتفاق دول القارة الأفريقية على منع التدخلات الأجنبية في ليبيا

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الدول الإفريقية استطاعت القضاء على الاستعمار عندما توفرت الإرادة والعزيمة.

وأضاف شكري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الأحد، أن الدول الإفريقية قادرة بسواعد أبنائها، على القضاء على الإرهاب من خلال التكاتف والتضامن فيما بينهم.

وأردف «شكري» أن القضاء على الإرهاب من خلال التكاتف بين الدول الإفريقية كانت الفكرة التي تولدت لدى الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل عقد قمة تتناول هذا الأمر وإنشاء قوة إفريقية مشتركة تكون مهمتها الرئيسية التصدي للإرهاب في البؤر التي ينتشر فيها بالقارة السمراء.

وأوضح وزير الخارجية أن إنشاء قوة إفريقية مشتركة يكون من خلال تشاور وفق آليات الاتحاد الإفريقي ثم عرض الأمر بعد اكتمال الرؤية والاتفاق على كيفية تفعيلها على القمة الاستثنائية في يونيو المقبل.

وأكد أن القوة المشتركة فكرتها أقرب لقوات الانتشار السريع من قبل الدول الإفريقية التي تملك قوات مسلحة قادرة على الاضطلاع بهذه المهمة.

وأشار سامح شكري إلى اتفاق دول القارة على منع التدخلات الأجنبية في ليبيا باعتبار أن هذه التدخلات هي من خلقت الوضع الراهن وتداعياته، مؤكدًا أن استمرار التدخل من قبل قوة إقليمية خارج النطاق العربي يعقد الأمر.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح أمس السبت، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا؛ للمشاركة في القمة الإفريقية العادية الـ33، اليوم وغدًا، والتي تُعقد هذا العام تحت شعار «إسكات البنادق: تهيئة الظروف المواتية لتنمية إفريقيا».

وأكد الرئيس، خلال كلمته أمام قمة الاتحاد الإفريقي، اليوم الأحد، على استعداد مصر الكامل لاستضافة قمة أفريقية مخصصة لبحث إنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب.

https://www.youtube.com/watch?v=MLq-fjf5TUw