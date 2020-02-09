جامعة بنى سويف توقع بروتوكول تعاون مع بنك مصر لدعم وتشجيع الخريجين

وقع الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، وحسام عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، بروتوكول تعاون مشترك بين الجامعة وبنك مصر؛ لدعم وتشجيع كوادر الخريجين وتطوير الكفاءات والمتميزين، وذلك في إطار الدور المجتمعي للجامعة والبنك للمساهمة في تحقيق مستقبل واعد للخريجين.

وأوضح رئيس الجامعة، أن البروتوكول يهدف إلى توفير فرص تدريبية وتوظيفية للخريجين من طلاب كلية التجارة دفعات 2020 وما تليها ( عربي- إنجليزي) من الحاصلين علي تقدير جيد جدًا وامتياز، في ضوء احتياجات البنك من العمالة واجتياز الاختبارات المقررة.

ولفت إلى تنظيم الجامعة ملتقى توظيفي بداية كل فصل دراسي لتسهيل الاجراءات المتعلقة بالتدريب والتوظيف وإمداد البنك بجميع البيانات اللازمة للطلاب الحاصلين على التقدير المطلوب.

جدير بالذكر حضر مراسم توقيع البروتوكول الدكتور بدر نبيه، نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع، والدكتور أسامة سعيد، عميد كلية التجارة، والدكتور شعبان مبارز، المستشار المالي لرئيس الجامعة، بالإضافة إلى وفد رفيع المستوى من بنك مصر يضم هاني السمرة، رئيس قطاع الموارد البشرية، وعادل عبد اللطيف رئيس قطاع الفروع، وأحمد النعماني، مدير منطقة جنوب الجيزة، وجمال عز الدين مدير منطقة شمال الصعيد ولفيف من القيادات البنكية.