 تجهيزات جديدة لمعامل ومدرجات كلية حاسبات ومعلومات جامعة القناة - بوابة الشروق
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تجهيزات جديدة لمعامل ومدرجات كلية حاسبات ومعلومات جامعة القناة

أميرة محمدين
نشر فى : الأحد 9 فبراير 2020 - 6:25 م | آخر تحديث : الأحد 9 فبراير 2020 - 6:25 م

تفقدت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الأحد، كلية الحاسبات والمعلومات لمتابعة سير اليوم الأول للنصف الدراسي الثاني، ومتابعة التجهيزات الجديدة لرفع كفاءة المعامل والمدرجات لخدمة العملية التعليمية.

وأكدت رئيس الجامعة على تزويد المعامل بالسبورات الذكية وصيانة التكييفات، ومضاعفة عدد الشاشات بالمعامل التي يبلغ عددها 10 معامل بإجمالي 200 جهاز.

وعلى جانب آخر، كرَّمت رئيس الجامعة الطالبات المشاركات في أسبوع الفتيات الخامس الذي استضافته جامعة الفيوم بمشاركة 3500 طالبة من جامعات مصر.

كما أكدت على حرص الجامعة على دعم طلابها المتفوقين في جميع المجالات العلمية والثقافية والرياضية والفنية، معربة عن سعادتها بحصول الجامعة على المركز الأول في كرنفال الجامعات المصرية، ومسابقة الشعر والجوالة وفوز فريق الكورال والموسيقى بالمركز الثاني.

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