أعرب زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد عن سعادته البالغة، بعد الفوز على أوساسونا برباعية لهدف، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإسباني.

وقال زيدان عقب المباراة: " أنا سعيد للغاية، لقد كان منافسا متكاملاً وفي ملعب صغير، لكننا عرفنا كيفية التحكم في جميع المواقف".

وتابع زيدان: "لقد كان نصرًا مستحقًا، من الصعب للغاية اللعب في مثل هذه مباريات، واجهنا صعوبات في البداية، لكن منذ أن سجلوا الهدف الأول بدأنا نلعب بشكل أفضل، نحن نستحق هذا الفوز".

وعن غياب هازارد عن مباراة اليوم تابع زيزو: "اليوم لم يكن الوقت المناسب لمشاركته مع الفريق، سنرى الأسبوع القادم، آمل أن يكون على ما يرام".

زيدان أشاد أيضا بالأداء الذي قدمه إيسكو في المباراة قائلًا: "إنه جيد للغاية، لقد لعب مباراة عظيمة ، مثل اللاعبين الآخرين أنا سعيد له وللهدف الذي سجله".

وواصل: "إيسكو لاعب مهم في هذا الفريق، عندما يقدم كل شيء واليوم قام بمباراة كبيرة"

وأتم زيدان: "لم نربح أي شيء حتى الآن، لقد كانوا 3 نقاط مهمة اليوم".

وبهذا الفوز رفع الريال رصيده إلى 52 نقطة بفارق 6 نقاط مؤقتًا عن برشلونة صاحب المركز الثاني.