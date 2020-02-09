سياسي عراقي: إيران لن تستطيع تحقيق احلامها التوسعية بالمنطقة العربية

أكد رئيس ائتلاف الوطنية العراقي اياد علاوي اليوم الأحد أن إيران تجاوزت الخطوط الحمر وأثبتت تدخلاتها في الشأن العراقي، مشيرا إلى أنها لن تستطيع تحقيق احلامها التوسعية في المنطقة العربية ومنها العراق.

وقال علاوي، في بيان بثه موقع "السومرية نيوز" العراقي اليوم: "مرةً أخرى تتجاوز إيران الخطوط الحمر، وتثبت تدخلاتها في الشأن العراقي بتحدي إرادة العراقيين وتأكيد أن رئيس الوزراء المكلف سينال الثقة وأن محور ( طهران - بغداد - دمشق بيروت - فلسطين ) سيكون محوراً واحداً لطرد الامريكيين وحلفائهم بحسب ما جاء في خطاب علي أكبر ولايتي مستشار الشؤون الخارجية في مكتب خامنئي بمناسبة اربعينية قاسم سليماني".

وأضاف "اننا في الوقت الذي ندين فيه هذا التدخل السافر في الشأن العراقي، نحذر إيران بانها لن تستطيع تحقيق احلامها التوسعية في المنطقة العربية ومنها العراق وهذا أكبر بكثير من حجمها واحلامها"، مشيرا إلى أن "مبادئ الجيرة تستوجب احترام الدول المجاورة وعدم التدخل في شؤونهم وهو ما نتمناه من إيران وغيرها من دول الجوار".

وأكد علاوي أن "السياسة التي تتبعها إيران في تعاملها بالعراق ودول المنطقة ستؤدي إلى مزيد من التصعيد والتعقيد للأوضاع فيها"، مجددا الدعوة "لإيران لانتهاج سياسة أكثر حكمة وعقلانية والتعامل مع دول المنطقة تعامل الند والنظير، لا تعامل التابع لأن ذلك سيرتد عليها عكسياً وسيسبب ضررا بمصلحتها ومصلحة شعبها اولاً ".

وكان مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي توعد القوات الأمريكية الموجودة في العراق، قائلا إنه "سيتم طرد الأمريكيين من هذا البلد بالقوة إذا لم يخرجوا بأنفسهم".