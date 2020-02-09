 الكويت تدين بشدة حادث إطلاق نار في مركز للتسوق بتايلاند - بوابة الشروق
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الكويت تدين بشدة حادث إطلاق نار في مركز للتسوق بتايلاند

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
أ ش أ
نشر فى : الأحد 9 فبراير 2020 - 1:50 م | آخر تحديث : الأحد 9 فبراير 2020 - 1:50 م

أدانت الكويت، اليوم الأحد، حادث إطلاق النار، الذي وقع داخل أحد مراكز التسوق في العاصمة التايلاندية بانكوك؛ مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

جاء ذلك برقية عزاء بعث بها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى ملك تايلاند ماها فاجيرالونكورن، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا الحادث.. متمنيا للمصابين سرعة الشفاء.

وأكد أمير الكويت استنكار بلاده لهذا العمل الإجرامي المروع، والذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين.

كما بعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، برقيتي عزاء مماثلتين إلى الملك التايلاندي.

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