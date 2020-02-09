محافظ بني سويف: انتظام سير العملية التعليمية في أول أيام الفصل الدراسي الثاني

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام الدراسة في أول أيام الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2019/2020، والذي السبت في 147 مدرسة، فيما تستأنف الدراسة في جميع مدارس المحافظة بكامل طاقتها الأحد في 2183 مدرسة، والتي تستقبل ما يقرب من 800 ألف طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية بداية من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك خلال متابعته، مع وكيل وزارة التربية والتعليم الأستاذ محمد حسام، لسير العملية التعليمية في أول يوم دراسة مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي، حيث شدد المحافظ على ضرورة متابعة انضباط جميع المدارس والتزام القائمين بالعملية التعليمية، موجها رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة ورفع أية مخلفات ورفع كافة صور الإشغالات من محيط المدارس للحفاظ على الشكل الحضارى بمحيطها، وتوفير أجواء لائقة داخل وخارج المدارس.

من جانبه نوه وكيل الوزارة بتكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بمتابعة الالتزام بخطة الإشراف اليومي طوال اليوم الدراسي، وضرورة الالتزام بمتابعة الاشتراطات الصحية للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب، بجانب تفعيل الأنشطة التربوية بالمدارس.

وأكد على المعلمين ومديرى المدارس بحضور طابور الصباح وتحية العلم، وتفعيل دور الإذاعة المدرسية في توصيل المعلومات الصحيحة للتلاميذ بطريقة سهلة وميسرة