رابتورز يهزم نيتس في دوري السلة الأمريكي

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أحرز فريد فان فليت 29 نقطة، من بينها عشر نقاط في الربع الأخير، ليقود تورونتو رابتورز للفوز 119-118 على بروكلين نيتس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين ليل السبت ويمدد سلسلة انتصاراته إلى 14 مباراة.

وسجل باسكال سياكام الرمية الحرة التي منحت رابتورز الفوز قبل 22.9 ثانية على النهاية وأنهى المباراة مسجلا 20 نقطة لصالح حامل اللقب الذي انتصر في 18 من آخر 19 مباراة ضد نيتس.

وفاز تورونتو، الذي كان متقدما بفارق 18 نقطة خلال الربع الثالث ودخل الربع الأخير متفوقا بفارق 12 نقطة، بأول ثلاثة لقاءات بين الفريقين هذا الموسم.

وأضاف تيرينس ديفيز 20 نقطة لصالح رابتورز، بينما أحرز مات توماس 15 نقطة وسيرج إيباكا 12 نقطة.

وسجل كاريس لافيرت 37 نقطة لصالح بروكلين، وأضاف سبنسر دينويدي 21 نقطة ومرر 11 كرة حاسمة، وأحرز دياندري جوردان 15 نقطة واستحوذ على 14 كرة مرتدة.